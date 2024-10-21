首批百億增量資金來了！回購增持貸款啟動兩天內23陸企參加 專家：將提振市場信心

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-21 08:44

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中國政府上周五 (18 日) 宣布設立股票回購增持再貸款及互換便利 (SFISF) 兩大穩定股市工具後，參加回購增持貸款 A 股上市公司陸續出爐，截至上周日 (20 日) 晚上 7 點，包括中國石化等首批 23 家公司發佈公告稱已獲銀行貸款承諾函，或是跟銀行簽訂貸款協議用於股票回購或增持，合計資金總額超過人民幣 100 億元。

A 股首單增持貸款申請企業是中國石化，該公司上周六 (19 日) 公告稱該集團跟中國銀行股份有限公司簽訂授信協議，獲得 7 億元人民幣的授信額度。

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除中國石化外，還有陽光電源、牧原股份、溫氏股份、招商蛇口、招商輪船、招商港口、中遠海控、中遠海發、中遠海能、中遠海特、廣電計量、邁為股份、兆易創新、威邁斯、嘉化能源、福賽科技、山鷹國際、通裕重工、中國外運、東芯股份、力諾特玻、玲瓏輪胎等 23 家 A 股上市公司。

分析人士指出，上述公司的參與代表著首期 3000 億人民幣回購增持再貸款進入落實階段，上市公司回購股份和大股東增持股份的積極性獲得提升，並提振資本市場的信心。

中信證券研究部非銀金融組認為，互換便利和股票回購增持再貸款對紅利股是直接的利多，首期回購增持再貸款 3000 億元額度料將能涵蓋未來 1 到 2 年的資金需求，且有進一步補充額度的可能，有助於推動中長期資金入市。

德邦證券分析師翟堃也預期，高股息資產有望成為未來配置主線，海通證券分析師董棟樑表示，股票回購增持再貸款政策正式落實，體現中國央行對推動資本市場穩定運行的支持力度。只要上市公司分紅率高於 2.25%，上市公司和主要股東使用貸款回購和增持股票則可獲利，預計可顯著激發其回購增持熱情。

Wind 數據顯示，以 2023 年度分紅情況來看，A 股股息率超過 2.25% 的上市公司數量合計有 1106 家，佔總市場的 20.62%。

海通國際分析師周琦也認為，回購增持再貸款可在一定程度上改善企業資金流動性，資金有望有序逐步進入資本市場，但情緒上可能提前反應。從資金成本角度考慮，來自民營企業實質需求較多，中央企業也會積極回應。上市銀行也是可能進行回購的主體，像是港資銀行和美資銀行，均在核心一級資本充足率滿足監管的情況下進行回購。

中國人民銀行 (央行) 上周五聯合金融監管總局、中國證監會發佈《關於設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，股票回購增持再貸款首期額度 3000 億人民幣，年利率 1.75%，期限 1 年，可視情況展期。股票回購增持再貸款政策適用於不同所有制上市公司。

中國 21 家全國性金融機構將按政策規定，發放貸款支援上市公司股票回購和增持，這些機構自行決定是否發放貸款，合理確定貸款條件，自擔風險，貸款利率原則上不超過 2.25%。貸款資金「專款專用，封閉運行」。

不過，也有市場人士認為，回購增持再貸款確實給企業帶來較大便利，但也許還能加大力道。

華中地區一名資深上市公司高層上周六 (19 日) 說：「之前 9 月監管領導剛提出相關政策時，市場認為這個貸款也許是百分百用於回購，但昨日通知明確是企業或大股東出一部分，銀行配一部分，執行力道恐沒大家期望得那麼高。當然整體上這是一個非常好的政策。」