2025年AI十大趨勢預測：眼見不一定為憑的時代來了

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-21 16:00

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人工智慧 (AI) 正快速融入人類的各種生活層面。2025 年這項技術的發展，將帶來哪些變革？《富比士》引述知名未來學家伯納德 · 馬爾（Bernard Marr) 的十大 AI 趨勢預測。

趨勢一：增強型工作

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在利用人工智慧、拓展技術能力方面，人類將更加深思熟慮，而不是簡單地將聊天機器人融入萬物。同時，人們也將擁有更多時間來完成那些需要創造力和溝通能力的工作。

趨勢二：即時自動決策

一些企業將藉助人工智慧，轉向業務流程自動化。如物流、客戶支援和行銷等領域，可透過演算法做出決策，為企業帶來更高的效率，更快應對市場波動。

趨勢三：「負責任」的人工智慧

人工智慧開發和應用將更符合倫理和尊重智慧財產權。無視這一點或走捷徑的企業可能會被曝光、遭遇監管壓力和用戶的拋棄。

趨勢四：文生視訊與新一代語音助理

今年 OpenAI 的文生視訊模型 Sora 展示了透過簡單文字描述創建視訊的可能，聊天機器人 ChatGPT 可以進行類似人類的對話，Google 也開始將其「雙子座」聊天機器人整合到行動裝置中。 2025 年將看到這些功能出現在更多設備中。

趨勢五：人工智慧立法和監管更加完善

中國與歐盟目前已推出人工智慧相關法規，預計 2025 年將有更多經濟體進行人工智慧治理立法。

趨勢六：人工智慧體或將流行

人工智慧體是指具有自主性、適應性和互動能力的智慧系統，能夠自主學習和持續進化，可以被視為實現通用人工智慧的重要一步。

趨勢七：「後真相」世界

「後真相」時代，眼見不一定為憑。 2025 年全球將面臨人工智慧帶來的虛假資訊氾濫的嚴峻挑戰。為此，各國政府將會加速立法，同時也將透過教育提升民眾的辨識能力。

趨勢八：量子人工智慧

量子運算可能為人工智慧帶來革命性變化。它能讓演算法以數億倍於標準電腦的速度運行，為許多領域創造新的可能，如疫苗、醫藥研發、新材料和新能源的生產等。

趨勢九：人工智慧 + 網路安全

網路攻擊將變得越來越頻繁和複雜，人工智慧提前發現潛在漏洞和異常情況，大大提升網路安全系統的自動化程度。

趨勢十：「永續」的人工智慧