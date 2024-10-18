ARK報告：AI與區塊鏈技術 將是經濟復甦的關鍵

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-18 11:37

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ARK 投資公司在第三季的報告中指出，技術創新，尤其是人工智慧和區塊鏈技術，可能會成為重振全球經濟的關鍵。

報告稱，隨著幾個領域的通膨轉變為通縮，包括機器人、儲能、人工智慧、區塊鏈和多生物分析測序的五大創新平台，在未來五到十年內，將對宏觀經濟指標產生重大影響。

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素有女股神之稱、ARK 執行長 Catherine Wood 表示，這些技術的融合有望推動經濟大幅成長。

Wood 認為，利率可能會比預期還要低，從而擴大股票漲勢，使其不再局限於少數股票，並加強了對多元化人工智能投資的需求。

ARK 強調，最初由供應衝擊引發的通膨已演變為通貨緊縮，並可能最終導致通貨緊縮。

隨著企業失去定價權並面臨利潤率壓力，那些積極採用人工智慧技術的企業可能會提高生產力並創新新的解決方案，從而有可能抵消經濟衰退的影響。

值得關注的是，債券市場一直是潛在經濟疲軟的訊號，殖利率曲線倒掛等指標顯示經濟可能下滑。