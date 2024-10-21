德國總理：繼續支持烏克蘭 必須確保北約不會成為交戰方

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 14:00

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德國總理蕭茲上周五（18 日）在柏林表示，將繼續支持烏克蘭，但必須確保北約（NATO）不會成為交戰方，以免釀成更大災難。

蕭茲當天與到訪的美國總統拜登就烏克蘭戰爭、中東局勢等舉行會談。蕭茲在聯合記者會上表示，現在比以往任何時候都更需要防止中東局勢和地區衝突進一步升級。

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法國總統馬克宏和英國首相施凱爾同日抵達柏林，德美法英四國領導人舉行會談，並發表聯合聲明。

聲明說，各方討論了向烏克蘭提供後續安全援助、經濟援助和人道主義援助的計畫，包括利用被凍結的俄羅斯資產，為烏克蘭提供支持等措施。

各方還討論了烏克蘭總統澤倫斯基提出的「勝利計畫」，強調將堅定支持烏克蘭實現公正持久的和平。

聲明稱，四國領導人討論了巴勒斯坦極端組織哈瑪斯領導人辛瓦爾之死的影響，並協商如何避免伊朗和以色列之間的衝突升級。

各方一致認為有必要努力全面執行聯合國安理會第 1701 號決議，確保以黎邊境「藍線」兩側平民安全返回家園。