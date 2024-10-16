華碩推新一代AI伺服器 搭載 AMD 處理器瞄準高效能運算市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-16 17:10

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今日發表多款搭載 AMD EPYC 9005(AMD-US) 系列處理器的新一代伺服器，針對 AI 資料中心、高效能運算 (HPC) 及雲端運算等多元應用場景，提供高效能、高密度的解決方案。

華碩所推出的 AMD Instinct MI325X 加速器的 ESC A8A-E12U，和具備 8 顆 GPU 的 ESC8000A-E13P 兩款伺服器，專為 AI 訓練和推理而設計，能夠處理大規模 AI 模型，滿足當前生成式 AI 的高度運算需求。

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針對電子設計自動化 (EDA) 和雲端運算市場，華碩推出了 RS520QA-E13 伺服器，支援每個節點 12+8 DIMM 配置，可達到 1DPC 6,000 MT/s、2DPC 4,400 MT/s 的高速傳輸，並支援高達 400W 的處理器，適合處理嚴苛的工作負載；華碩還推出了 RS700A/720A-E13 和 RS521A/501A-E12 等通用伺服器，適用於各種企業級應用。