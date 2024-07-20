〈熱門股〉晟銘電伺服器機殼需求逐季增加 周漲近2成股價寫新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-20 10:40
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 受惠 GPU 缺料問題緩解，加上一般伺服器需求回溫，有望帶動高 U 數及低 U 數伺服器機殼出貨，法人看好晟銘電伺服器需求逐季增加，激勵晟銘電本周股價周漲近 2 成，股價寫新天價。
晟銘電本周漲幅 19.9%，周四 (18 日) 股價更來到 136 元，寫下歷史新高，不過於周五 (19 日) 拉回修正，跌幅 4.37%。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人周一 (15 日) 至周四連續 4 個交易日買超，4 天合計買超 2.1 萬張，但周五轉為賣方，賣超 1956 張，本周三大法人仍買超晟銘電 1.9 萬張。
隨著 GPU 缺料狀況緩解，加上一般伺服器需求逐步復甦，包含高 U 數及低 U 數的伺服器機殼皆同步升溫。法人認為，在伺服器機殼需求暢旺下，看好晟銘電下半年逐季成長。
此外，晟銘電先前也提到，看好輝達 (NVDA-US)GB200 架構將帶動液冷商機，將進一步使用到「side car」液冷機櫃，也可望推升整體營運。另外，晟銘電泰國廠目前正在建置中，預計明年投產，正式投產後可提升 3 成。
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