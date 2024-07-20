〈熱門股〉晟銘電伺服器機殼需求逐季增加 周漲近2成股價寫新高

晟銘電本周漲幅 19.9%，周四 (18 日) 股價更來到 136 元，寫下歷史新高，不過於周五 (19 日) 拉回修正，跌幅 4.37%。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人周一 (15 日) 至周四連續 4 個交易日買超，4 天合計買超 2.1 萬張，但周五轉為賣方，賣超 1956 張，本周三大法人仍買超晟銘電 1.9 萬張。