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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為99.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 14:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.22元，其中最高估值2.81元，最低估值0.2元，預估目標價為99.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.81(2.81)4.917.734.03
最低值0.2(0.44)0.511.394.03
平均值1.29(1.34)2.634.024.03
中位數1.22(1.26)2.683.94.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值181.02億203.71億231.83億230.19億
最低值140.90億152.78億170.40億230.19億
平均值159.71億187.71億211.22億230.19億
中位數159.80億190.26億215.52億230.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.35-3.39-3.84-2.960.27
營業收入21.78億43.85億99.60億124.56億130.81億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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