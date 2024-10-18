鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為99.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 14:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.22元，其中最高估值2.81元，最低估值0.2元，預估目標價為99.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.81(2.81)
|4.91
|7.73
|4.03
|最低值
|0.2(0.44)
|0.51
|1.39
|4.03
|平均值
|1.29(1.34)
|2.63
|4.02
|4.03
|中位數
|1.22(1.26)
|2.68
|3.9
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|181.02億
|203.71億
|231.83億
|230.19億
|最低值
|140.90億
|152.78億
|170.40億
|230.19億
|平均值
|159.71億
|187.71億
|211.22億
|230.19億
|中位數
|159.80億
|190.26億
|215.52億
|230.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.35
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|營業收入
|21.78億
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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