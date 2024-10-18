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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至10.33元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.17元上修至10.33元，其中最高估值10.63元，最低估值9.96元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.63(10.63)12.4114.57
最低值9.96(9.94)5.969.69
平均值10.27(10.25)9.7912.12
中位數10.33(10.17)10.4712.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值178.21億194.84億209.84億
最低值173.59億163.18億167.99億
平均值176.35億179.23億194.73億
中位數176.49億180.93億196.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.042.5915.5620.9214.64
營業收入104.65億96.01億184.09億222.61億187.95億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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