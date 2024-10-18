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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至14.52元，預估目標價為209.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.12元上修至14.52元，其中最高估值14.72元，最低估值13.94元，預估目標價為209.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.72(14.35)1719.616.2
最低值13.94(13.9)15.5817.9516.2
平均值14.41(14.15)16.2218.416.2
中位數14.52(14.12)16.1518.2516.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值92.82億97.72億102.06億
最低值92.05億93.98億96.67億
平均值92.40億95.87億99.86億
中位數92.37億95.79億99.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS13.769.9413.8111.5915.85
營業收入68.21億61.01億59.77億84.32億122.49億

詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTB

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