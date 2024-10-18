鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至14.52元，預估目標價為209.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.12元上修至14.52元，其中最高估值14.72元，最低估值13.94元，預估目標價為209.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.72(14.35)
|17
|19.6
|16.2
|最低值
|13.94(13.9)
|15.58
|17.95
|16.2
|平均值
|14.41(14.15)
|16.22
|18.4
|16.2
|中位數
|14.52(14.12)
|16.15
|18.25
|16.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|92.82億
|97.72億
|102.06億
|最低值
|92.05億
|93.98億
|96.67億
|平均值
|92.40億
|95.87億
|99.86億
|中位數
|92.37億
|95.79億
|99.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|13.76
|9.94
|13.81
|11.59
|15.85
|營業收入
|68.21億
|61.01億
|59.77億
|84.32億
|122.49億
詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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