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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 12:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.2元上修至1.3元，其中最高估值2.81元，最低估值0.39元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.81(2.81)5.457.354.03
最低值0.39(0.39)0.31.394.03
平均值1.35(1.34)2.563.944.03
中位數1.3(1.2)2.583.814.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值175.69億203.71億228.32億230.19億
最低值134.24億152.78億170.40億213.99億
平均值157.54億183.32億206.90億222.09億
中位數158.66億186.57億210.05億222.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.35-3.39-3.84-2.960.27
營業收入21.78億43.85億99.60億124.56億130.81億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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