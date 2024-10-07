鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為90.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.3元，其中最高估值2.81元，最低估值0.44元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.81(2.81)
|5.45
|7.35
|4.03
|最低值
|0.44(0.44)
|0.3
|1.39
|4.03
|平均值
|1.38(1.38)
|2.68
|3.94
|4.03
|中位數
|1.3(1.4)
|2.7
|3.81
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|175.69億
|203.71億
|228.32億
|230.19億
|最低值
|140.90億
|152.78億
|170.40億
|230.19億
|平均值
|158.43億
|184.35億
|206.90億
|230.19億
|中位數
|158.89億
|186.99億
|210.05億
|230.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.35
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|營業收入
|21.78億
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉電商成長強勁 蝦皮母公司冬海集團第2季營收超出預期
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋SE-US的目標價調升至84元，幅度約4.74%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為90.00元
- YouTube攜手蝦皮 進軍印尼網購市場
下一篇