〈台股盤後〉台積電法說救全村 獨力貢獻415漲點 周線漲585點連2紅

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-18 14:15

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台積電法說報喜、今 (18) 日盤中股價衝上 1100 元新天價，帶動加權指數今 (18) 日一度大漲逾 650 點、終場上漲 433.43 點，來到 23487.27 點，續創 3 個月新高，成交量放大至 4849 億元；單周則漲 585.63 點、周 K 連二紅。

不過，中小型股走弱，櫃買指數開高走低翻黑，下跌 3.09 點或 1.1%，收 268.41 點，以下跌家數來看，上市櫃各有 700 家以上公司收跌，櫃買今日成交量也放大，來到 1129 億元。

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