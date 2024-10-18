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〈台股盤後〉台積電法說救全村 獨力貢獻415漲點 周線漲585點連2紅

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-18 14:15

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〈台股盤後〉台積電強漲近半根停板 加權指數收漲433點惟中小型股憔悴。(鉅亨網資料照)

台積電法說報喜、今 (18) 日盤中股價衝上 1100 元新天價，帶動加權指數今 (18) 日一度大漲逾 650 點、終場上漲 433.43 點，來到 23487.27 點，續創 3 個月新高，成交量放大至 4849 億元；單周則漲 585.63 點、周 K 連二紅。

不過，中小型股走弱，櫃買指數開高走低翻黑，下跌 3.09 點或 1.1%，收 268.41 點，以下跌家數來看，上市櫃各有 700 家以上公司收跌，櫃買今日成交量也放大，來到 1129 億元。


權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 法說報喜，今日登上 1100 元新高，收盤 1085 元，上漲 50 元或 4.8%，貢獻大盤漲點 415 點，推升台股大漲 433 點，若扣除台積電貢獻漲點，指數僅小漲 18.41 點。但同樣在昨天開法說的大立光 (3008-TW) 表現兩樣情，公司釋出第四季需求不佳的利空，今日重挫 8.6%，收 2325 元。

其他電子指標股來看，智邦 (2345-TW) 漲 4.8%、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等均漲 2%。不過，京元電子 (2449-TW) 重挫 5.2%，高價股也是普遍弱勢，祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW) 均跌半根停板，川湖 (2059-TW) 跌 3%、世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW) 等千金股均收黑。

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台積電大立光台股法說台股盤後

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集中市場加權指數23487.271.88%
櫃買市場加權指數268.69-1.14%
世芯-KY1880-1.57%
川湖1080-3.14%
旭隼2010-4.96%
祥碩1505-5.05%
京元電子127.5-5.20%
廣達3072.16%
聯發科13052.35%
台達電4022.55%
智邦5694.79%
大立光2325-8.64%
台積電10854.83%
創意1200-1.23%

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加權指數法興(售) 槓桿7.03

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