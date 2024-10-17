外資連2賣提款47億元 再賣超台積電1.2萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-17 18:06

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台積電今 (17) 日召開法說會觀望氣氛濃厚，最終無力上攻，大盤終場僅漲 42.86 點或 0.19%，以 23053.84 點作收，成交量縮至 3720.82 億元。三大法人今天小額買超 28.65 億元，其中外資連 2 賣，賣超 47.4 億元，並再減碼台積電 1.2 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天賣超 47.4 億元，連續 2 個交易日呈現賣超，不過投信與自營商皆轉為買方，投信買超 16.27 億元，自營商則買超 59.77 億元，三大法人合計買超 28.65 億元。

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外資今天最青睞新光金，買超新光金 3.9 萬張，也買超群創 2.9 萬張，昨 (16) 日遭重砍的凱基金，今天也獲外資買超 2.7 萬張，另外也加碼鴻海 1.5 萬張，金寶 1.2 萬張，華航 9526 張，長榮航 9408 張，毅嘉 8809 張，長榮 8671 張，陽明 8043 張。

台積電今天盤後召開法說會，但卻成為外資今天賣超第一名，外資減碼台積電 1.2 萬張。此外，外資也賣超映泰 1.1 萬張，聯電 1 萬張，永豐金 7551 張，建準 5455 張，建漢 4858 張，彰銀 3744 張，正文 3343 張，鼎元 2983 張，全科 2909 張。

投信今天則最偏愛中信金，買超中信金 3344 張，也加碼國票金 2931 張，其他如國產、永豐金、台新金、欣興、鴻海、兆豐金、統一以及台泥都是投信加碼對象。