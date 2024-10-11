迅得8月出貨結構不如預期 單月每股虧損0.1元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-11 16:59

‌



PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 今 (11) 日公布 2024 年 8 月單月自結損益狀況，在出貨結構的不利因素之下，單月營收 4.13 億元，稅後虧損 700 萬元，單月每股虧損 0.1 元，也較去年同期由盈轉虧。

迅得在 2024 年 8 月的出貨結構的不利因素，主要是在 IC 載板、半導體製程設備出貨的遞延，也因此逐月認列損失，但實際出貨之後，對認列的損失也將獲回沖。

‌



迅得 2024 年 9 月營收爲 4.74 億元，爲 6 個月來新高，月增 14.75%，年增 6.51%，2024 年 1-9 月營收 38.37 億元，年減 13.34%，迅得在第三季營收仍難見到來自載板及半導體先進封裝設備大單挹注，第三季單季營收 13.14 億元，是今年單季新高。

迅得 2024 年第三季單季營收 13.14 億元，季增 5.17%，年增 6.15%。 公司也期待第四季能出貨回復平順並帶動的業績突破。

迅得 2024 年以來的營收下滑，主要是來自於 IC 載板廠的設備的出貨減少所致，2023 年全年迅得對 IC 載板設備的出貨金額達 25 億元，但今年預估下滑到 17-18 億元，此一不利因素恐形成對 2024 年全年營收要維持 2023 年的 58.1 億元形成重大挑戰。但 9 月起對第四季的訂單能見度漸增。

法人估，依目前迅得的訂單能見度來看，2024 年第四季營收將優於第三季表現，且在 CoWos 封裝的訂單挹注之下，2025 年第一季營收還將優於今年第四季的營收表現。

而目前迅得在配合台灣最大晶圓代工廠的前晶圓前段製程設備出貨穩定，也期待配合對其先進封裝製程設備在下半年的加速出貨，此外，在對包括台積電 (2330-TW) 專業先進 IC 封裝廠的設備採購談判也在加速中，希望能趕得上在 2024 年第四季出貨並且人帳。

迅得預估，今年半導體設備占營收比重估在 35-45%。

迅得 2024 年上半年營收爲 25.23 億元，毛利率 29.41%，稅後純益 2.34 億元，年減 34.79%，每股純益爲 3.11 元。

同時，迅得在以 7 億元出售其桃園楊梅廠土地及廠房資產，在扣除部分費用支出後，預估每股的貢獻在 2.8 元，將在第四季入帳。

在迅得決議出售楊梅廠的土地及廠房之前，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪將在 2024 年年底或明年第一季完工，相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的弱勢，因此迅得決議以 7 億元價格處分楊梅廠包括土地 2,735.54 坪及廠房 1,734.28 坪。

迅得主管並指出，由於中壢新生廠正在興建中，預計完工將提供 1.2 萬坪的生產空間，迅得並與買方聯琦金屬公司約定在今年第四季完成交割入帳，而實體的搬遷動作則在 2025 年 6 月底前完成。