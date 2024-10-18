財長莊翠雲率團參加2024年APEC財政部長會議 聚焦永續與氣候議題

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 10:56

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財政部長莊翠雲偕同金管會副主委陳彥良及相關財金官員參加今 (18) 日至 21 日於秘魯利馬召開之亞太經濟合作 (APEC) 財政部長會議。本次會議以「更加永續、更數位化、更具韌性、更臻 APEC」為主題，旨在促進 APEC 各經濟體在因應氣候變遷及推動永續發展等議題之交流及合作。

本次會議將由本屆 APEC 財政部長會議主席－秘魯經濟財政部部長 Mr. José Arista Arbildo 主持，邀請各經濟體財政部長出席進行經驗分享及交流。會議將綜整本年 2 月舉行之財政次長暨央行副總裁會議、5 月舉行之資深財金官員會議及相關議題研討會內容並作出結論，提供各國政策制定參考。

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面對氣候變遷及全球性經濟風險等多重挑戰，透過亞太地區國家之多邊合作，有利推動相關政策，達成有活力且具韌性的亞太社群。本次會議各國財政部長將聽取來自國際貨幣基金 (IMF)、經濟合作暨發展組織 (OECD) 及美洲開發銀行 (IDB) 等國際組織的專業觀點，並與 APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 等產業界代表進行對話，會後預計發表 APEC 財政部長聯合聲明，說明多邊合作之努力方向及會議成果。