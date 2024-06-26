莊翠雲：今年稅收可望超徵 會優先用於還債 目前已還1158億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-26 17:18

財政部長莊翠雲今 (26) 日赴立法院財委會接受備詢。針對立委質詢今年稅收情況，莊翠雲表示，若稅收超過預算會優先用於還債，目前已還 1158 億元，預估今年稅收實徵數可望超出預算。

立法院財政委員會上午審查所得稅法部分條文修正草案。莊翠雲列席及備質詢。國民黨立委賴士葆於質詢時表示，預估今年稅收將超徵逾 2000 億元，希望這些稅收能夠挹注地方建設。莊翠雲表示，立委的估計很樂觀，財政部也希望稅收好，因為稅收好代表經濟成長。

莊翠雲指出，今年 1 至 5 月稅收達 1 兆 3263 億元、較去年同期增加 861 億元；今年稅收可以達成預算目標「沒有問題」，實徵數可望超出預算數，因為 9 月份營所稅暫繳，但是數額要等到下半年才會明朗。

立委顏寬恒質詢，今年超徵稅收將作何使用。莊翠雲表示，如果今年的稅收比預算數增加，基於維持財政穩健，會減少舉債，增加還債。截至目前為止，今年度債務還本新台幣 1150 億元已經提前還完，並增加還債 8 億元，總計已還債 1158 億元，如此也可以減少債息的支出。