經濟部次長陳正祺赴秘魯APEC能源部長會議 分享潔淨能源成果

經濟部次長陳正祺昨 (13) 率團前往秘魯利馬，參加於 8 月 15 至 16 日召開的 APEC 第 14 屆能源部長會議（14th APEC Energy Ministerial Meeting, EMM14），分享臺灣朝潔淨、永續、公正、韌性和具包容性能源轉型發展之成果。



本年度 APEC 能源部長會議由秘魯主辦，會議主題圍繞 APEC 年度主題「賦權、包容、成長」項下優先領域「永續成長促進韌性發展」，致力於提升能源安全、加速潔淨能源轉型進程，同時確保區域永續及包容性經濟成長，保護受影響的弱勢族群等，都將是討論的重點。



經濟部指出，此次能源部長會議聚焦「提升 APEC 區域能源轉型」、「能源取得對促進永續成長之重要性」及「APEC 經濟體推動永續成長之氫能發展政策與行動」三項議題，陳次長將分享臺灣擴大再生能源推廣、發展無碳電力及強化公私協力，打造具公正性與包容性轉型機制的政策成果，期有助於與會員體間共同促成亞太區域內的永續和潔淨能源發展。



經濟部表示，歷年來我國皆在 APEC 議題與國際事務上的積極參與，各會員體向來給予高度評價與肯定，也期許透過此次能源部長會議，能與各會員體進行更多淨零能源轉型議題之交流與互動。