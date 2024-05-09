2024年中美洲銀行理事會年會今登場 財長莊翠雲率團出席

2024 年中美洲銀行 (CABEI) 第 64 屆理事會年會於今（9）日至 10 日在宏都拉斯首都德古西加巴舉行，財政部長莊翠雲繼去年首次率團赴宏國參加年會，本次也率團參加，將代表出席中美洲銀行理事會會議，討論銀行年度營運事項、機構策略及治理改革進展等重要議題。

財政部指出，莊翠雲以理事身分率團參加中美洲銀行理事會年會，彰顯我國對該行治理及營運之重視，與會期間將出席中美洲銀行理事會會議，討論銀行年度營運事項、機構策略及治理改革進展等重要議題，並與銀行高層及會員國交流，深化我國與中美洲銀行及各會員國雙邊關係。