2024年中美洲銀行理事會年會今登場 財長莊翠雲率團出席
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 10:47
2024 年中美洲銀行 (CABEI) 第 64 屆理事會年會於今（9）日至 10 日在宏都拉斯首都德古西加巴舉行，財政部長莊翠雲繼去年首次率團赴宏國參加年會，本次也率團參加，將代表出席中美洲銀行理事會會議，討論銀行年度營運事項、機構策略及治理改革進展等重要議題。
財政部說明，中美洲銀行成立於 1960 年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，現有 15 個會員國。我國於 1992 年成為該行區域外會員國，持續透過股權管理方式參與該行治理，協助中美洲地區經濟與民生發展，善盡國際社會成員義務；理事會為中美洲銀行最高決策機構，每年理事會年會均針對該行營運重要事項進行討論，確定未來發展方向。
財政部指出，莊翠雲以理事身分率團參加中美洲銀行理事會年會，彰顯我國對該行治理及營運之重視，與會期間將出席中美洲銀行理事會會議，討論銀行年度營運事項、機構策略及治理改革進展等重要議題，並與銀行高層及會員國交流，深化我國與中美洲銀行及各會員國雙邊關係。
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