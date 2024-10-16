六角攜手ThaiKK 強拓泰國版圖 日出茶太2年上看30家

鉅亨網記者王莞甯 泰國曼谷 2024-10-16 18:04

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連鎖餐飲業者六角 (2732-TW) 今 (16) 日宣布，旗下品牌日出茶太在泰國曼谷舉辦年度全球代理商年會暨 Tea-Rista 茶吧手錦標賽，看好泰國將是未來重點成長潛力市場，日出茶太在泰國的代理商 ThaiKK 集團表示，展店主要先開在曼谷，今年以來已開出 4 家，目標 2 年達 20-30 家，長期成為泰國前三大手搖飲品牌。

ThaiKK 集團說明，泰國日出茶太平均客單價 60 元左右，和當地主要競爭品牌差異不大，開出短短幾個月，單店最高銷售紀錄為一天達 1000 杯，創造泰銖 8 萬元營業額，並打響品牌名號，不少商場邀請進駐。

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不過，ThaiKK 集團強調，初期先確認管理和品質，不求快，前 10 家店點主要落腳大型商場，短期規劃 2 年開出 20-30 家據點，並設計較具創意和特色的奶茶、水果茶菜單，以提升競爭優勢。