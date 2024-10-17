元太總座：電子標籤明後年出貨顯著增 客戶積極推大尺寸新品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-17 21:12

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電子紙大廠元太 (8069-TW) 總經理甘豐源今 (17) 日表示，明年電子貨架標籤 (ESL) 將配合客戶大量出貨，動能可望延續到後年，不只小尺寸產品，明年大尺寸也會看到很多客戶將發表新產品，可望推升營運表現。

甘豐源表示，美國零售通路商沃爾瑪 (Walmart) 一間店約 10 萬片、全球店面共約 4-5 億片的電子標籤需求，下半年已經開始陸續導入，預計明年至後年將大量出貨，主要以 2 吋小尺寸為主。

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甘豐源說明，10 年前 2 吋的電子標籤模組一個 12-13 美元，客戶考量建置成本太高，採用意願低，但經過 10 年後，電子標籤產品趨於成熟，成本下降、價格也來到甜蜜點，因此客戶願意大規模導入。