AI晶片競賽失利、罷工蔓延全球…三星陷入「多事之秋」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-17 14:30

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韓國三星電子在第三季進入「多事之秋」」，稍早因第財報不如預期，三星副會長罕見發聲明道歉，接著罷工潮又從韓國蔓延到全球。

三星 10 月上旬公布第三季財報，表現不如市場預期，特別是晶片業務依舊乏力，使得掌管記憶體事業的副會長全永鉉罕見發表致歉聲明。

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聲明表示，「三星業績不如市場預期，讓投資人對三星技術競爭力以及公司前景產生疑慮。大家都在談論三星陷入危機。我們身為公司管理者應為此負責。」

全永鉉宣稱，公司將竭盡所能重拾競爭力，未來將從防守模式轉為進攻模式，但員工對這份信心喊話似乎「沒有信心」。

今年 7 月開始，三星的罷工行動不斷；7 月 8 日由全國三星電子工會 (NSEU) 宣布超過 6,500 名三星員工展開為期三天的大規模罷工，幾天後 12 日，數百名員工繼續在位於韓國首爾南部的三星高頻寬記憶體工廠前舉行罷工抗議。

這波罷工潮也沿身到海外分公司，三星位於印度南部坦米爾那都邦的家電工廠也於 9 月開始了罷工行動。

該廠對三星電子至關重要，2022 至 2023 年間，其產值約佔三星在印度 120 億美元銷售額的五分之一。罷工員工自 9 月 9 日起停止生產，他們在清奈市附近的工廠旁搭建臨時帳篷，要求提高薪資和承認工會。目前，該罷工行動已進入第二個月，這是印度近年來最大的勞資糾紛之一。

在一系列罷工行動進行的過程中，三星晶片代工業務的市佔率與台積電的差距正越拉越大。

研究公司 TrendForce 預計，台積電今年在全球代工收入中佔比將升至 64%，高於 2019 年的 51%。三星的占比預計為 10%，低於同期的 16%。