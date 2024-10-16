【新台股龍捲風】ASML下跌+台指期結算後，行情將震盪走高！

鉅亨研報 2024-10-16 17:21

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外資空軍襲擊台股，加權指數今在盤下震盪，午盤過後因外資台指期空單超過 4 萬口，台股再度下殺，操作台股根據龍捲風操盤術，觀察加權日 KD 的變化，目前日 KD 持續黃金交叉但開口收斂，反而是中小型表現更強，OTC 櫃買指數盤中甚至翻紅，上櫃的上漲家數大於下跌家數，ASML 特別指出整體半導體產業只有跟 AI 沾上邊的在旺，其餘部分則依舊低迷，權王台積電 (2330-TW) 明(17)日即將召開法說會，投資朋友必須留意 AI 相關資訊，台股光輝十月，接下該如何操作？台股即將突破區間震盪 這是破曉前的關鍵時刻

徐老師結合國際股市及豐富的經驗 帶你挑戰封關前 108% 獲利

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美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數 + 4.92%、美股回檔修正，科技股與半導體股受利空影響跌幅較深，那斯達克日 KD 開口收斂，費半指數日 KD 形成死亡黃金交叉，ASML 財報提早公布，Q3 營收、毛利率皆高於預期，但是訂單量 26.3 億歐元、季減 53%，遠低於預估值的 53.9 億歐元，針對 2025 年的財測: 預估全年營收介於 300-350 億歐元，處於分析師預估的 359.4 億歐元下緣，徐老師預估主要原因為英特爾支出下降，以及中國訂單下滑，因此台積電法說有關 AI 的訊息就非常重要，從全球經濟與股市到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要每天鎖定 https://youtu.be/55rJil1gnDI

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除了 ASML 外，「輝達─中東」的議題再度浮現，報導指出美國政府正討論，將限制 NVIDIA、AMD、英特爾等美企出售高階 AI 晶片給部分特定國家，官員們主要聚焦波斯灣國家，藉此限制一些國家發展 AI 的能力，利空來襲使輝達股價下跌 4.69%，不過經濟部統計處指出，2024 年 1 到 7 月伺服器產值 4,267 億元續創新高，表示 AI 需求續強，期指結算順勢壓回，只能照顧特定個股，GB200 的一大重點是液冷散熱，建準 (2421-TW) 打入 Blackwell 伺服器供應商，其散熱風扇產品最快將於 11 月開始出貨，且因 AI 伺服器水冷散熱系統中，風扇使用量增加，可望推升第四季營收較前季成長；徐老師有特別比較的機殼與散熱概念股就必須留意，GB200 開始邁向水冷解決方案，迎廣 (6117-TW) 積極佈局，年底水冷產品佔伺服器業績比例可望突破 10%，預估 Q4 營收有機會再戰新高，想要跟上徐老師的腳步迎接 Q4 大行情，直接到 LINE@https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

有人顧的個股就是比較好，有來 LINE@主頁看表格的投資朋友幫徐老師做見證，CPO 族群輪流上攻，眾達 (4977-TW)、創威(6530-TW) 逆勢上漲，立碁 (8111-TW) 再度亮燈漲停，以生產傳統 LED 起家，近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP(系統封裝)，並且躋身台積電矽光子聯盟，轉型成效逐漸顯現，立碁管理層預期，在客戶訂單動能恢復、封測領域斬獲歐美新品牌客戶下，下半年獲利可望優於上半年 SpaceX 成功將火箭的第一級助推器使用大型機械臂捕捉並返回發射平台，可使公司發射衛星成本大幅降低，推升衛星布局，台廠相關供應鏈投資朋友不能錯過，新復興 (4909-TW) 主要產品包含高頻微波通訊基板、高效能散熱基板、FR-4 基板、特殊複合材料基板、特殊車用基板，先前公司提到，訂單能見度維持約一個月左右，公布 9 月營收為 2.86 億元、年增高達 367.32%，在低軌衛星廠商密集發射衛星、且對於建置接收站的基礎建設需求不斷提升，新復興 Q4 依然有可期之處。

台股大盤開低，機器人飆風再起，穎漢 (4562-TW)、羅昇(8374-TW) 強攻漲停，高價指標的台灣精銳 (4583-TW) 也漲半根漲停，還有兩檔機器人概念股徐老師不藏私跟大家分享，和椿 (6215-TW) 9 月營收年增 101.7%，近期在自動化系統及安全裝置系統業務上表現出色，作為自動化領域的專家，和椿發展第二成長曲線，推出全新子品牌「auro solutions」，專注於機器人解決方案，以機器人為核心，提供了一系列智慧工廠解決方案，幫助企業在智慧製造與智慧物流兩大面向提升良率、效率；擁有三題材的盟立(2464-TW) 也要留意，盟立與和大共同投資盟英公司，鎖定機器人關節型自動手臂的 harmonic 零組件，為 AI 機器人設備打造關節，並以自動化生產設備切入 CoWoS 供應鏈，提供 EFEM 高速晶圓傳送設備、OHT 空中行走式運送設備等，此外開發雙相浸沒式冷卻技術並與力致策略聯盟，目前針對台積電要求最為節能的雙相浸沒式冷卻技術、以及小型算力中心進行試做。大行情，勿小做!

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