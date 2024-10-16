神盾集團加入Arm Total Design 推動AI HPC晶片創新

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-16 12:29

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神盾 (6462-TW) 與安國 (8054-TW) 宣布與安謀 (Arm) 建立策略合作，加入 Arm Total Design 計畫，針對高效能運算 (HPC) 及生成式人工智慧 (Generative AI) 應用領域，推出最新的晶片解決方案，代表集團在推動未來智慧運算上邁出重要的一步，致力於加速小晶片 (Chiplet) 技術在 AI HPC 伺服器晶片的商業化與應用擴散效益。

神盾指出，集團與 Arm 的合作，充分展現雙方於晶片設計及矽智財 (IP) 領域的專業強項，在 Arm Neoverse Compute Subsystems (CSS) V3 架構下，神盾提供 Chiplet 互聯傳輸介面 UCIe 的矽智財，結合安國在 Chiplet 及先進封裝 CoWoS 設計服務的能力，打造新一代 AI HPC 伺服器的高效能小晶片解決方案。

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Arm Neoverse CSS V3 為新一代 Data Center 專用的 CPU，比上一代效能高出 50%，也是首款依照 Arm Chiplet System Architecture (CSA) 規範的產品，讓合作夥伴加入可互通的 Arm Chiplet 生態系統。

藉由導入最新一代 Arm Neoverse CSS V3，神盾與安國將攜手整合多項異質運算元件，打造出高效能、低延遲，且具有高擴展性的 AI 伺服器解決方案，此項合作使神盾集團成為下一代 Data Center CPU 的領先供應商。

Arm 基礎設施事業部市場策略副總裁 Eddie Ramirez 表示，Arm Total Design 生態系統於加速因應 AI 運算需求而量身打造的解決方案開發中，發揮關鍵作用，期待與神盾集團的合作，以優化 Arm-based 的 Chiplet 技術，應用於 AI 和 HPC 領域，提供更高靈活性與可擴展性的資料中心客戶解決方案。

神盾集團董事長羅森洲則說，隨著生成式 AI 應用的迅速擴展，高效能運算能力的需求正以前所未有的速度提升。神盾及安國透過與 Arm 的深度合作，期望引領 AI 晶片技術的變革，為全球客戶提供最具競爭力的高效能解決方案。