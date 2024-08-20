神盾緊跟Arm架構發展 新案2027年大量貢獻營收

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-20 17:43

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IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長羅森洲表示，集團先前斥資不超過 4000 萬美元取得 Arm 新推出的 CSS V3 架構授權，主要就是搶先市場緊跟 Arm 架構發展，將自家 UCIe IP 導入架構中，鋪墊未來數年的成長動能，預計該架構明年底完成設計定案 (Tape out)，2027 年進入大量生產。

羅森洲指出，神盾目前 IP 營收大多來自授權金，但隨著 5 奈米 D2D IP 切入客戶端，今年第四季至明年第一季就會有權利金產生，且看好 UCIe 在未來需求只會越來越多，將成為主要成長動能。

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展望未來，羅森洲剖析三趨勢，一是多晶粒 (Mutli-Die)，二是裸晶與裸晶 (Die to Die) 間的連接需透過 UCIe，三則是 AI；神盾策略就是即是專注在類比高速傳輸 IP，Arm 則負責邏輯 IP，透過雙方攜手合作，一同搶下 AI 伺服器晶片市場。

研調預估，2023 年 Arm 伺服器晶片市占率約 7-10%，到 2028 年時將一舉提升至 25-27%，象徵短短五年內，不僅市場不斷擴大，市佔率更是增加超過 17 個百分點。

羅森洲強調，神盾已制定集團成長策略，就如同亞馬遜 (AMZN-US) 的飛輪效應，透過集團合作降低成本招攬客戶，之後再進一步擴張業務，以集團自身計劃來看，今年主軸為 IP 與設計服務業務，進入 2026 年將再新增 IO Chip，2027 年就會有 Arm based CPU 晶片加入貢獻營收。