萬潤Q3獲利大增近15倍創新高 前三季賺一股本
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-15 18:58
半導體設備業者萬潤 (6187-TW) 今 (15) 日公布自結，受惠 CoWoS 先進封裝設備出貨暢旺，已連數個月營收創下新高，連帶拉抬第三季獲利達 4.52 億元，同樣締造新猷，前三季每股純益衝破 10 元，達 10.09 元，賺進一個股本。
萬潤 9 月稅後純益 1.7 億元，月增 6.25%，年增 1445%，每股稅後純益 1.79 元，第三季稅後純益 4.52 億元，季增 66.18%，年增 1458%，每股稅後純益 4.85 元，累計前三季稅後純益 8.94 億元，年增 1125%，每股稅後純益 10.09 元。
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 受惠 AI 晶片需求強勁，CoWoS 產能供不應求，預計最快要到 2026 年才達供需平衡，也因此近期積極擴充 CoWoS 產能，預計明年單月將衝破 7 萬片，甚至挑戰 8 萬片水準，也讓設備廠訂單接到手軟。
萬潤長年與台積電合作，主要提供點膠、貼合、檢測等設備機台，尤其隨著現階段晶片對散熱要求提升，也將均熱片貼合導入製程中，萬潤自第二季起開始出貨相關機台，並預期明年出貨量將進一步提升。
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