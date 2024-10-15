萬潤Q3獲利大增近15倍創新高 前三季賺一股本

半導體設備業者萬潤 (6187-TW) 今 (15) 日公布自結，受惠 CoWoS 先進封裝設備出貨暢旺，已連數個月營收創下新高，連帶拉抬第三季獲利達 4.52 億元，同樣締造新猷，前三季每股純益衝破 10 元，達 10.09 元，賺進一個股本。