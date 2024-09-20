萬潤通過董事會決議 購置高雄楠梓土地

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-20 19:17

‌



半導體設備業者萬潤 (6187-TW) 今 (20) 日公告，董事會重要決議通過擬購置高雄楠梓土地，以因應市場需求增加。

萬潤今年在 7 月時，才通過董事會決議授權董事長投標取得路科不動產，總交易總金額不超過新台幣 2.4 億元，主要為考量公司長期發展之業務需求並提升整體營運效率。

‌



台積電 (2330-TW) 為滿足各家 AI 晶片大廠需求，自去年底開始全力擴充 CoWoS 產能，業界預計，今年底 CoWoS 產能約達 3.5 萬片至 4 萬片，擴產幅度超過倍增，明年底在南科廠加入後，更進一步上看 7 萬片，也讓 CoWoS 相關設備業者營運大爆發。

萬潤主要在台積電 CoWoS 製程中，提供點膠、散熱貼合和自動光學檢測 (AOI) 等機台設備，且隨著訂單外溢至日月光投控，萬潤也接獲數台散熱貼合機，可望在今年陸續貢獻營收。