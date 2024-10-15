泰福股東臨時會 通過合併保瑞生技案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-15 18:59

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泰福 - KY(6541-TW) 今 (15) 日召開股東臨時會，由董事長陳林正主持，會中通過合併保瑞藥業 (6472-TW) 旗下保瑞生技一案，泰福與保瑞藥業攜手組成策略聯盟，雙方共同打造國際 CDMO 戰隊。

泰福於 8 月 27 日與保瑞藥業共同宣布，擬以 1 股泰福普通股，換發 1 股保瑞生技普通股做為對價，合併以大分子 CDMO 業務為主的保瑞生技。交易完成後，以目前股數計算，保瑞藥業將取得泰福 30.5% 的股權，也成為泰福單一最大的法人股東。

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泰福為台灣第一家握有由美國食品暨藥物管理局 FDA 核發的生物相似藥 Nypozi 上市許可的生技公司。除了自主研發生物相似藥之外，現在也開始提供藥品的委託開發、製造 CDMO 服務。