〈焦點股〉先進封裝需求旺 萬潤挾量飆漲衝新高

台積電為滿足各家 AI 晶片大廠需求，自去年底開始全力擴充 CoWoS 產能，業界預計，今年底 CoWoS 產能約達 3.5 萬片至 4 萬片，擴產幅度超過倍增，明年底在南科廠加入後，更進一步上看 7 萬片，也讓 CoWoS 相關設備業者營運大爆發。

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萬潤主要在台積電 CoWoS 製程中，提供點膠、散熱貼合和自動光學檢測 (AOI) 等機台設備，且隨著訂單外溢至日月光投控，萬潤也接獲數台散熱貼合機，可望在今年陸續貢獻營收。