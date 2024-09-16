〈焦點股〉先進封裝需求旺 萬潤挾量飆漲衝新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-16 13:29
先進封裝 CoWoS 產能供不應求，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 皆積極擴產，帶動設備業者訂單能見度直透明年，萬潤 (6187-TW) 營運也迎來爆發期，今 (16) 日獲買盤青睞，股價飆漲 9%，創下新高價 486.5 元，成交值更突破百億元、超越台積電，位居台股首位。
台積電為滿足各家 AI 晶片大廠需求，自去年底開始全力擴充 CoWoS 產能，業界預計，今年底 CoWoS 產能約達 3.5 萬片至 4 萬片，擴產幅度超過倍增，明年底在南科廠加入後，更進一步上看 7 萬片，也讓 CoWoS 相關設備業者營運大爆發。
萬潤主要在台積電 CoWoS 製程中，提供點膠、散熱貼合和自動光學檢測 (AOI) 等機台設備，且隨著訂單外溢至日月光投控，萬潤也接獲數台散熱貼合機，可望在今年陸續貢獻營收。
萬潤 8 月營收達 6.78 億元，月增 16.39%，年增 497.69%，持續締造歷史新猷，累計前 8 月營收已達 32.55 億元，年增 352.7%，也寫同期高。
此外，由於萬潤設備大多採自行設計、製造外包模式生產，惠特 (6706-TW) 因接獲萬潤的設備代工訂單，也在資金卡位下連日飆漲，今日也一度漲停，創下近兩年半來新高。
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