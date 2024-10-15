〈台北紡織展〉40項創新技術聚焦智慧穿戴、健康照護 搶全球11.75億美元智慧服裝商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 19:21

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紡織產業是台灣第 4 大創匯產業，全球出口總值排名第 8，在機能、環保與智慧數位技術領先，今年 TITAS 台北紡織展自今 (15) 日至 17 日於南港展覽館展出，紡織綜合所、工研院、紡拓會及鞋技中心等展示 40 項高階紡織、數位創新與環保永續等創新技術，特別在智慧穿戴與健康照護，展現產業的創新能力與科技應用潛力。

經濟部產業技術司副司長周崇斌指出，根據 Goldstein Research 預測，至 2025 年，全球智慧服裝市場將達 11.75 億美元，隨著醫療與運動領域對健康監測和功能增強的需求增加，經濟部將推動智慧型紡織技術的發展，專注於感測技術及物聯網應用，以促進智慧紡織品在醫療健康、運動科技及日常生活中的應用，進一步提升台灣紡織產業的全球競爭力，成為國際紡織智慧型發展的領航者。

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專區的亮點之一是紡織所與元太科技共同研發的全球首件「彩色電子紙智慧服裝 e-MooDress」。這款服裝結合了元太 E Ink Prism™電子紙技術與可伸縮纖維線路及心跳感測技術，能隨穿著者的心跳或環境需求變換顏色與圖案，展現科技與時尚的創新融合，提供個性化穿戴體驗，並在運動及醫療領域具潛在應用價值。

為因應高齡化社會的健康需求，紡織所與萬九、臺隆合作開發【體感互動遊戲系統】，運用精準復健動作偵測與智慧感測技術，即時回饋協助長者進行復健訓練，並於今日捐贈給三軍總醫院與臺大醫院新竹分院，協助長者進行復健訓練，提升健康品質。

三軍總醫院副院長彭忠衎表示，隨著高齡化社會的來臨，希將「體感互動遊戲系統」應用於該院，讓長者在輕鬆愉快的環境中進行運動，有助於恢復身體機能、減輕不適並紓壓。臺大醫院新竹臺大分院復健部主任吳爵宏指出，醫院致力於提升長者的生理功能，透過該系統的創新科技，協助長者進行運動訓練，提升生活質量與自信。