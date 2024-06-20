信邦與聚陽攜手 推動跨產業可穿戴紡織裝備應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-20 20:07

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 與成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 宣布，攜手推動跨產業可穿戴紡織裝備應用，日前兩家公司已與一間美國健身科技新創公司合作，在美國市場推出電脈衝肌肉刺激 (EMS) 家用健身衣，並通過 FDA II 級醫療認證。

信邦表示，與聚陽跨界合作的創新技術為品牌客戶提供了從開發、驗證到生產的全面服務，旨在將可穿戴紡織產品推向全球市場，未來雙方計劃利用此創新產品合作技術擴展其服務範圍至醫療、工業和消費品等多個行業，將可穿戴紡織裝備的優勢帶給全球各行各業。

聚陽表示，對於可穿戴紡織裝備可能帶來的潛力和機會感到興奮，例如紡織材料可以與機器人和 AI 技術結合，創造出柔軟的外骨骼服，不僅可以在多種方式上增強人類的能力，而信邦憑藉在醫療、汽車、綠能、工業和通訊領域等行業的領先技術解決方案，持續創新，將願景變為現實。

根據麥肯錫的最新研究，全球健康市場預計到 2024 年將達到 1.8 兆美元，主要涵蓋數位健康、次世代可穿戴技術和生成式 AI 等領域，其中，美國市場今年就將達到 4800 億美元，年增長率為 5 至 10%。

信邦與聚陽攜手與美國健身科技新創公司合作，推出電脈衝肌肉刺激 (EMS) 家用健身衣，該產品的所有電子零件都是由信邦設計和開發，具備柔軟、靈活和可機洗的特性，並透過聚陽的紡織及電子積體電路技術整合到衣物中。