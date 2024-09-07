3D虛擬實境幫紡織業「開外卦」！世堡導入VR行銷全球 縮短96%溝通時間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-07 11:20

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經濟部產業發展署透過成衣及服飾品產業價值鏈智慧推升計畫」委託紡拓會，協助世堡紡織股份有限公司 (以下簡稱世堡公司)，建置 360 度 Web VR 虛擬實境展示空間，協助業者數位化擬真產品展示，與客戶溝通時間縮短 96% 及樣本往返確認時間減少 77%。

世堡公司為國內知名布料業者，為國內功能性布料、成衣用布重要供應商，並向下游延伸至成衣、袋包等終端產品。如何運用數位行銷消除時差、地理障礙，透過遠程溝通展示紡織產品的質感、材質和細節，讓客戶真實感受到產品的品質和特色，為世堡公司數位轉型之重大挑戰。

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為了克服此一瓶頸，世堡公司打造 360 度虛擬實境展示空間，整合數位多媒體技術，商企系統、布料參數、3D 仿真虛擬服裝、串流數位影音等技術，讓國際客戶能以 360 度立體模型查看產品細節，實現產品擬真體驗與互動；數位化的樣品展示，可以更快速地縮短與國際客戶溝通時間。原先需 2 週與客戶往返溝通，現在只需 0.5 天；原一次試樣或調樣溝通從需時 1 個月縮短至 1 週。

同時，透過 360 度虛擬實境展間推廣，為世堡公司增加歐美國際品牌新客戶，每年可增加訂單量約 3 萬碼，營業額提升 10%，降低海外行銷推廣費用 55%。另，後台管理系統能夠分析來訪客戶區域、產品瀏覽次數、產品詢問度等數據並回饋需求，協助公司持續進行產品優化，制定精準行銷策略，滿足客戶期望。