〈台北紡織展〉儒鴻明年首季估維持旺季水準 下半年可望重返單季新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-15 13:32

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機能布及成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 董事長王樹文今 (15) 日表示，第三季的強勁動能可望延續到明年首季，且在六個小巨人等級的新客戶帶動下，明年下半年可望重返單季新高水準。

王樹文表示，第四季進入成衣旺季，整體而言會比第三季好，明年首季看起來接單也符合預期，可望延續第四季水準，且從原物料價格、匯率來看，毛利率正向發展，目前訂單能見度看到明年 3 月。

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王樹文表示，就目前幾個客戶來看，Nike 今年以來小幅成長，六個小巨人等級的客戶則有三位數成長，樂觀期待明年繼續翻倍成長，目前也有其他幾個成長潛力很高的新客戶持續接洽，可望成為新動能。

印尼廠方面，王樹文表示，二期合計 112 條成衣產線中已經開出 98 條，預計到年底將依照計畫全數開出，印尼廠第三季已經單月轉盈，目標第四季整季獲利。

而儒鴻印尼廠三期原訂將開出布廠，但王樹文指出，現階段自有成衣產能供不應求，因此三期可能轉向開出成衣產能，或是成衣、布同步擴產都有可能，目前正在評估，預計到明年第二季會有比較明確的結論。