台灣綠電案場2年暴增10倍！案場查核改採書審制、經濟部10月召開說明會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 16:21

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在全球淨零碳排趨勢下，綠電交易需求與日俱增，碳管理亦是企業管理重要議題。為協助企業實踐淨零之路，資誠聯合會計師事務所及台灣電力企業聯合會今（25）日舉辦「綠電與碳交易現況及展望研討會」，綠電案場蓬勃發展，從 2022 年的 100 多案申請，2023 年 300 多案，到今年超過 1000 案，為因應案場爆增，案場查核將規劃改採用書面審查等新措施，最晚於 10 月召開說明會。

該場研討會邀請經濟部能源署副署長吳志偉、經濟部標檢局組長黃志文、臺灣碳權交易所總經理田建中，與資誠普華綠色科技公司董事李宗哲進行專題演講及座談，從不同面向解析綠電與碳交易的現況與展望。

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台灣電力企業聯合會理事長黃重球致詞指出，有感於企業對於綠電採購的高度興趣，以及適逢各項新制度落地一段時間，包括 2023 年底的太陽光電三轉一政策更新、台電公司試辦沙盒計畫等，本研討會邀請政府機關與業界專家說明政府相關規定及企業實務分析，期待能協助企業邁向淨零之路。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，國發會 2022 年公布的「2050 淨零排放路徑及策略總說明」包含「12 項關鍵戰略」，其中有 6 項與能源相關，因此能源轉型是淨零路徑的關鍵。多元綠色電力是發展焦點，目前短期投入較多資源的會是地熱，氫能則是要看技術發展的趨勢決定未來方向，而儲能的布建速度則會依整體再生能源的布建速度來進行調整。

在分享各項再生能源的階段成果時，吳志偉說明太陽光電分為屋頂型及地面型，而屋頂型的裝置容量目標已於去年達成。不論是哪種類型，經濟部針對太陽能的策略在於「一地多用」，希望有效利用土地同時達成綠電裝置容量目標。

而離岸風電目前正在區段開發的第二期，是相對成熟的發展階段，因此採競價而非躉購模式，與此同時，為使海洋水深區域能有效利用，浮式離岸風電的技術在國際間是未來趨勢。在台灣，開發商已自主投入技術開發，政府亦積極規劃，未來有望以示範案場的方式進行。吳志偉指出，目前發展較成熟的光電與風電正在穩定建置，將裝置容量及發電量提高，以此基礎，中長期內將發電型態較穩定的地熱納入，若海洋能及氫能有突破技術，則會成為長遠發展的趨勢。

談到綠電交易市場現況，經濟部標準檢驗局組長黃志文表示，截至目前為止已有 353 家企業參與綠電採購，而今年上半年度，中小企業約占兩成交易量，顯示綠電市場的逐步開放。在供給端，由於太陽光電案場三轉一政策的鬆綁，透過售電業即可參與綠電交易市場。目前的售電業高達 78 家，而案場亦在蓬勃發展，從 2022 年的 100 多案申請，2023 年 300 多案，到今年超過 1000 案，為因應案場爆增，案場查核將規劃改採用書面審查等新措施，最晚於 10 月召開說明會。

經濟部為了持續活絡綠電市場，積極推動各項多元彈性措施，協助企業順利取得綠電，主要策略之一在於引導綠電進入自由交易市場，除了太陽光電三轉一的制度鬆綁外，包含中小企業綠電平價專案，指的是國有地及國營事業的土地若招租太陽光電，其中三成發電量要投入標準檢驗局平台，僅供符合中小企業條例認定的中小企業購買，最多購入前一年度總用電量的三成。

至於台電小額綠電釋出，為定量額度的商品，分別為一萬度、五萬度及十萬度的包裝，使購電企業能夠有效規劃預算及 RE 目標，黃志文表示可能是因為首次推出，目前買氣不如預期，但由於底價略低於目前市售價格，鼓勵企業多利用標檢局平台競標此小額綠電商品，經濟部計畫於今年持續推動此方案，而針對大水力綠電，即水庫型的水力，亦正積極規劃納入憑證發行範圍。

協助企業購買綠電的策略之二為建立多元媒合機制，其中包括綠市集活動、綠色租賃方案及綠電 CPPA 信保機制皆如火如荼進行中，而許多購電企業深感興趣的最新綠電彈性分配機制，即所謂的沙盒計畫，由於用電習慣與發電型態的變化，會造成供需之間的電量差異，沙盒計劃是將「事前依照固定比例分配綠電，改成事後依照發電及用電的事實去做分配。」有助於擁有多電號的企業達成自身的 RE 目標。

黃志文補充，針對離岸風電，目前計劃成立「(泛) 官股事業售電公司」執行「統購分銷機制」，由於離岸風電的案場容量特質與新型風機的生命週期約為 25 年，造成侷限 CPPA 必須為長期且數量大的合約，使得一般企業較不易參與風電購買，因此期望藉由 (泛) 官股事業售電公司進行統購後再以小量、短期綠電分銷，擴大企業參與綠電市場。

臺灣碳權交易所總經理田建中分享碳定價的國際動態，介紹台灣碳權交易制度和相關規則，說明碳權交易即是透過經濟誘因推動企業減碳。鼓勵企業在排碳有價的時代，及早制定適應碳市場變化的減碳策略，將碳權視為碳管理工具，進一步發展低碳產品或服務，提升永續競爭力。

談到目前台灣碳權交易發展，田建中表示，「國內減量額度交易平台」將於 10 月 2 日上線，即國內的碳市場，由環境部核發的減量額度，並補充說明國內法規目前無「碳權」此二字，是以減量額度表示所謂的「carbon credit」。

至於「國際碳權交易平台」已於 2023 年 12 月啟動，引進的國際碳權專案類型包括風力發電、太陽能發電、沼氣發電以及潔淨水源等，今年目標是發展多元化碳權產品，上架自然碳匯碳權專案包括藍碳及綠碳，以滿足企業因應國際供應鏈減碳要求。

針對國際自願性碳市場趨勢，田建中提到數據顯示近幾年的全球碳權交易量雖然下滑，但碳權註銷 (offset) 數量是上漲的，前者原因來自於特定方法學之碳權受到質疑，後者原因則是市場對使用碳權抵銷碳排量的接受度增加。