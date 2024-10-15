樂迦再生登BioJapan講壇 爭取國際CDMO轉單商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-15 17:39

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樂迦再生 (6891-TW) 今 (15) 日指出，中美科技戰持續，美國近期通過《生物安全法案》，對全球生技產業產生重大影響。該法案限制多家中國生物科技企業與美國聯邦政府的合作，促使國際訂單轉向其他地區，為爭取 CDMO 國際訂單，由執行長張裕享及營運長蔡昆穎率隊，組團赴日參與 BioJapan 生技展會，並在展會中發表演講，搶攻 CDMO 轉單商機。

樂迦再生在 BioJapan 展會中發表演講，合作夥伴日立製作所首席專家村上聖，也特地為演講開場，強調雙方將合作無間，協助打造樂迦成為亞洲的細胞 CDMO 製造中心。

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村上聖表示，樂迦不但獲得日本 iPSC 外泌體技術授權，其產品更以通過 INCI 認證，成為唯一在 GMP 規範下產製為人體來源 iPSC 保養產品。此外，由執行長張裕享帶領研發的 CAR-T 細胞治療製程開發，更具備全球競爭力，期許樂迦成為細胞治療領域的台積電，帶動台灣再生醫療產業鏈的發展。

張裕享則在演講中指出，今年台灣通過「再生醫療雙法」將對細胞治療產業產生重大影響，包括要求細胞治療產品生產場所必須通過主管機關認證 (如 GMP 認證)、加速產品上市，以及增加研發和技術進步的投資。

而樂迦的布局符合法規要求，不但有符合 GMP 認證的 CDMO 服務，能滿足市場對高品質細胞產品的需求，旗下的先導工廠早已獲得 PIC/S GMP 認證，未來的竹北廠也將符合國際標準，能就近服務鄰近的亞洲國家，降低運輸成本和風險。

張裕享也強調，樂迦已為迎接轉單商機做好充分準備，歡迎日本再生醫療產業與樂迦合作，攜手打造尖端再生細胞產品。

根據調研機構 ADL 在 2023 年發布的統計顯示，未來 10 年再生醫療市場規模可達 200 億美元，在前期主要的來自於自體細胞治療與 CAR-T，未來將是 iPSC 為主流。

不過再生療法成本居高不下，根據另一調研機構 DHC 的報告則指出，在美國已經有 2 萬名病患接受細胞與基因治療，營收達 120 億美元，平均一位病患花費達 60 萬美元，即使有保險，長期也難以為繼。