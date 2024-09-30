樂迦再生iPSC專利技術受矚 持續瞄準外泌體商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-30 17:20

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樂迦再生 (6891-TW) 日前指出，旗下技術與集團超泌體產品取得日本 iPSC 發明機構京都大學的 iPSC 外泌體專利權，備受矚目；同時也宣布取得「維持細胞面狀構型之方法」的台灣專利，可應用於再生醫學與醫美領域，瞄準外泌體商機。

樂迦再生表示，樂迦是台灣唯一取得 iPSC 專利管理單位日本京都大學的授權，可生產與銷售包括 iPSC 與其外泌體的細胞產品的生技業者，也是台灣首家取得人源 iPSC 超泌體 INCI 證號，可提供醫美機構原料於再生醫療細胞廠商開發。

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此外，樂迦也是台灣第一家使用細胞 GMP 工廠認證的再生醫療 CDMO 公司，除製造外，旗下研發團隊所開發的「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞 iPSC 外泌體」，不但可供應全球研究機構發展 iPSC 外泌體的醫療用途，更能提供各大醫美保養品業者作為創新保養品原料，是目前唯一已經接單生產、具有實績的 CDMO 廠商。