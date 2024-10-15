存美股3大亮點：10美元存股、主題總覽、股利自動再投入！豐存股美股吸睛存股人數三年翻倍！

鉅亨研報 2024-10-15 15:18

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美股持續創新高，越來越多投資人目光投向海外，美股存股市場表現亮眼。永豐金證券豐存股 - 美股以 10 美元就可定期定額存股、主題總覽、獨家股利再投入三大亮點功能，引領存股族對美股複委託接受度持續升高，成為資產配置重要的一環，豐存股 - 美股近三年存股人數翻倍成長。

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永豐金證券表示，從證交所世界主要證券市場資料統計，全球主要 14 大交易市場，紐約與那斯達克的美股市值佔 53.7%，全球知名科技巨頭、消費品牌皆在美股上市。這項數據正表現在美股申購人數；根據永豐金證券統計，豐存股美股申購人數近 3 年成長 106%。

永豐金證券指出，投資人在佈局台股投資概念股的同時，若想將美股納入資產配置，可透過「豐存股美股」直接投資源頭股，參與美股行情。根據永豐金證券統計，今年 1~9 月豐存股美股交易量超過百億新台幣，較去年全年成長約 30%。投資標的前 10 名依序為：NVDA、QQQ、VOO、VT、VTI、TSLA、AAPL、SPY、TLT、BRK.B，其中有 6 檔為 ETF。

永豐金證券突破大眾對美股投資門檻高的認知，將美股定期定額門檻降低至 10 美元 (以匯率 32 元計算，約新台幣 320 元)，協助投資人以碎股方式買進，最小單位可將 1 股切分到小數點後 5 位，解決部份高價美股股價太高 1 股也買不起的痛點。此外、推出「主題總覽」功能，將豐存股美股架上的 74 檔個股、90 檔 ETF 分成 42 種類，例如降息受惠、股息貴族、生活投資術等，讓投資人可以針對有興趣的主題進行初步篩選，推出至今已有 6.8 萬人使用。

永豐金證券今年 9 月更推出「美股定期定額股利再投入」功能，是業界首家推出。幫助投資人自動化執行股利再投入的行為。客戶可以針對任一標的選擇是否開啟再投入功能，有開啟功能的標的，只要當期股利超過 10 美元 (含) 時，豐存股美股便會在現金股利發放日後 1 個工作日，針對相同標的自動設定「單筆約定」，並於距離約定日最近的申購日買進，買進日遇到假日則順延至次一交易日。幫助客戶開始實踐複利的目標，加速資產增值。