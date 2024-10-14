三大法人買超 37億元 外資賣超台新金居首位 強力加碼中信金與新光金
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 18:02
台北股市今 (14) 日開盤指數一度下跌超過百點，大盤終場收在 22975.29 點，上漲 73.65 點或 0.32%，成交值萎縮爲 3143.71 億元。三大法人合計買超 37.55 億元，外資在新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW) 買超都逾萬張，但外資對台新金 (2887-TW) 賣超 1.85 萬張，爲外資今天在台股賣超張數第一名。
今天電子股指數在平盤上下震盪，終場上揚 0.34%，占大盤成交比重 70.5%，金融股指數上漲 0.24%，占大盤成交比重 3.03%，營建股指數上漲 0.3%，占大盤成交比重 1.52%。
集中市場三大法人今天外資賣超 16.08 億元；自營商買超 2.75 億元；投信買超 50.88 億元；三大法人合計買超 37.55 億元。在期貨市場方面，10 月 14 日外資交易口數淨額爲多單 2778 口，未平倉合約口數淨額爲空單 39071 口。
新台幣兌美元匯率以 32.168 元作收、升值 1.4 分，成交金額 8.88 億美元。上午新台幣以 32.190 元開出，盤中最高 32.157 元，最低 32.214 元。
集中市場今天外資買超較多的個股爲新光金、中信金、建漢、友達、光鋐、群創、正達、中環、中工、京元電子；集中市場今天外資賣超較多的個股爲，台新金、金寶、凱基金、鴻海、泰金寶 - DR、長榮航、台積電、鼎元、中鋼、建準。
集中市場今天投信買超較多的個股爲，中信金、長榮航、聯電、國票金、玉山金、統一、亞泥、鴻海、遠東新、正新；集中市場今天投信賣超較多的個股爲，萬海、冠德、華通、美利達、遠東銀、達麗、美時、新日興、陽明、漢翔。
集中市場今天自營商買超較多的個股爲，台新金、永豐金、元大金、中信金、緯創、世紀鋼、兆豐金、遠東新、華新、仁寶；集中市場今天自營商賣超較多的個股爲，新光金、皇昌、宏達電 。
證券分析簡伯儀指出，目前是電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，且技術指標 KD 指標及 RSI 指標偏多之下，下檔空間有限，在 9 月營收公布完畢後，目前要留意第三季的季報陸續出爐後，個股蒙受的匯兌損失的程度。
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