AI應用暴風式成長！瑞銀CIO看好今年AI半導體營收成長2.9倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 15:16

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近來地緣政治不確定性和出口管制風險頻仍，瑞銀 CIO 預期科技行業在短期內波動雖可能加劇，但仍看好科技行業以及人工智慧（AI）的長期前景，尤其是大型語言模型、軟體應用程式和資料中心等。在 Q3 財報比預期佳、技術升級週期加速下，AI 半導體行業整體營收有望從 2023 年的 580 億美元增長至今年底的 1680 億美元，成長至 2.9 倍。

納斯達克於上週基本收復了 9 月下旬以來的跌幅。此前市場情緒主要受中東緊張局勢加劇以及對美聯儲下個月降息的預期降溫所影響。從歷史來看，10 月往往是科技行業波動最大的月份。

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瑞銀 CIO 表示，相對看好 AI 相關的半導體產業和超大型公司。此外，私募市場或存在廣泛的 AI 機會，尤其是大型語言模型、軟體應用程式和資料中心等，但需注意流動性不足、鎖定期較長等特殊風險。

瑞銀 CIO 認為，大型科技公司到 2025 年有望保持強勁投資。數家大型科技公司的管理層在第二季度財報季都強調風險更多來自對 AI 的投資不足、而不是投資過度。目前這些公司的綜合資本支出強度（資本支出除以銷售額）仍低於歷史峰值。來自其他雲平台、企業和主權實體等客戶的進一步支援，也印證了對 AI 半導體領域的樂觀預期。

瑞銀 CIO 預計 AI 半導體行業的整體營收有望從 2023 年的 580 億美元增長至今年底的 1680 億美元，到 2025 年底或進一 步增長至 2450 億美元。

此外，第三季度財報或提供更多助力。隨著上週三季度財報季開啟，市場注意力或迅速轉向科技板塊的基本面。雖然 2 季度業績喜憂參半，但預計科技以及 AI 公司三季度財報有望好於市場預期並上調指引。