SBI社長指力積電不誠實 黃崇仁下周親上火線說明

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-15 15:17

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力積電 (6770-TW) 先前與日本金控公司 SBI 合作，將在日本建置晶圓廠，不料經過一年多後破局，SBI 社長北尾吉孝也在個人臉書發文表示，力積電是家不誠實的公司，並引用論語指出「無信不立」，對此力積電並未回應，僅表示董事長黃崇仁將在下周 10 月 22 日法說會中親自說明。

北尾吉孝指出，SBI 曾與多家企業成功創建合資公司，過去僅和 2 家企業解除合作，一家是美國金融公司，另一家是雷曼，兩家都是基於業務無法成功的背景下，忍痛做出的決定，但此次與力積電合作破局，則幾乎是單方面尋求解決方案後仍無法實現。

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對於此次與力積電合作，北尾吉孝說，公司已向力積電詳細說明日本政府補助金發放條件，並一起會見日本政府重要人員，力積電卻以台灣法律無法承擔風險為由結束合作，兩次給予的簡報資料內容也有眾多變化，當中也包括承諾投資的金額，也讓自己感受力積電是家不誠實的公司。

北尾吉孝更引述論語的「無信不立」，表示 SBI 不與力積電合作真是幸運，並補充，此次合作包括日本經濟產業省、國會議員等都以各種方式提供支持，宮城縣民眾也對此寄予厚望，認為力積電真的是家不可思議的公司。

力積電先前表示，SBI 向日本經產省申請設廠補貼，並獲日本政府支持。但是經產省補貼政策規定，獲得補貼的廠商需保證新廠必需連續量產 10 年以上，由於金融業出身的 SBI 並無半導體產業經驗，經產省要求力積電必需共同承擔保證責任。