AI發威！今年前7月伺服器產值4267億年增1.5倍 贏去年全年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 11:52

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受惠美中貿易戰、台商回流及 AI 等新興應用熱潮，加速國內生產量能提升，經濟部今（15）日公布，2024 年 1-7 月伺服器產值 4,267 億元續創新高，已超越 2023 年全年，年增率 153.9%，今年全年可望再創新高。出口以美國為最大宗，2024 年 1-9 月佔比續升至 78.9%。

伺服器應用範圍從傳統資料存放及處理之通用伺服器，到複雜人工智慧訓練及推論的 AI 伺服器，我國因掌握關鍵零組件供應及憑藉優異的設計代工能力，於全球伺服器製造占有一席之地。

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2017 年以前伺服器產值規模僅百餘億元，隨美中貿易爭端，政府引導臺商回臺投資擴產，加速國內生產量能提升，復因疫情催化數位轉型商機，企業及雲端服務供應商投入資料中心建置，推升 2020 年產值突破千億元；惟 2021 年受晶片缺料影響，以及廠商接單產品組合不同，致產值年減 3.3%；隨缺料緩解以及生成式 AI 等新興應用熱潮挹注高階伺服器需求，產品價量俱揚，2023 年產值突破 4,000 億元，創歷年新高；2024 年 1-7 月產值 4,267 億元已超越 2023 年全年，續增 153.9%，全年將再締新猷。

我國伺服器直接外銷占比達 9 成以上，觀察近年出口概況，受惠人工智慧及雲端產業需求暢旺，推升我國伺服器出口動能，除 2021 年因產業鏈缺料影響，年增幅縮小至 4.3% 外，餘均呈雙位數正成長；2023 年出口值達 100.5 億美元，年增 72.7%，2024 年 1-9 月出口值 156.9 億美元，規模值創歷年同期新高，年增幅擴大至 159.1%。

若依出口國別觀察，我國伺服器出口以美國為大宗，近 6 年 (2018-2023 年) 平均年增 132.7%，占比由 2017 年 8.1% 揚升至 2023 年之 73.0%，2024 年 1-9 月續升至 78.9%；反觀對中國大陸與香港出口占比則由 2017 年 41.4% 下滑至 2023 年之 6.1%，2024 年 1-9 月續降至 1.8%。

我國自 2019 年起超越中國大陸躍居第二，2023 年雖全球景氣趨緩，美國伺服器進口年減 12.1%，惟受惠人工智慧浪潮興起，推升高單價、高附加價值的 AI 伺服器需求，美國自我國進口伺服器逆勢成長逾 6 成，占比超越 2 成；今年 1-8 月續增近 2 倍，規模更是超越上年全年，占比持續提高至 28.3%。

觀察 2023 年主要國家伺服器出口值占全球出口占比，以墨西哥占 23.0% 居冠，較 2017 年增加 2.4 個百分點，其次為中國大陸占 19.3%，較 2017 年減少 7.8 個百分點；我國占 11.6% 居第 3，較 2017 年增加 10.6 個百分點，近 6 年 (2018-2023 年) 出口值平均年增 61.3%，成長力道明顯優於全球及主要國家，其中在 AI 伺服器需求殷切下，推升我國為 2023 年前 3 大出口國中唯一正成長國家。