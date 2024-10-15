〈焦點股〉二大權值股加持+驚喜配息1元 00922勁揚近2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 13:03

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國泰台灣領袖 50(00922-TW) 昨 (14) 日公布實際配息金額，每股配發 1 元，持有 10 張能幫自己加薪 1 萬，10/16 為最後買進日，配息將在 11/12 入袋，讓投資人又驚又喜。00922 今 (15) 日受到權王台積電及鴻海強漲激勵，開盤 50 分鐘成交量就突破萬張，盤中市價勁揚近 2%。

進一步觀察市面上指標市值型 ETF 單周受益人數變化，國泰台灣領袖 50 以 9531 人拔得頭籌，富邦台 50(006208-TW) 上週增加 4822 人，元大台灣 50(0050-TW) 受益人成長 202 人，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 則是減少 347 人。

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ETF 達人分析，國泰 00922 之所以成交量會衝高，除了搭上配息話題，也是因為標的選擇緊追趨勢，半導體及電腦周邊設備持股超過 5 成，根據研調機構報告顯示，AI 伺服器已經占伺服器營收近三成，創新高，隨著 AI 伺服器的滲透率提高，鴻海、廣達、緯創、緯穎等台廠供應鏈，出貨量強強滾，讓持有這些標的的 00922 也跟著受惠。

市場達人指出，根據集保所資料，台股 ETF 最新受益人超過 990 萬人，較前一周增加 6 萬人，顯見投資 ETF 熱度持續暢旺，尤其又以市值型 ETF 值得留意，本周迎來護國神山台積電法說會，跟台股密切相關的美商艾司摩爾、微軟、Google、特斯拉等科技巨擘，將陸續公布財報，有利於台股上行，屆時市值型 ETF 的成長動能備受期待。