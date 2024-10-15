一早被配息香醒！00919平均每位入帳8275元 97萬股民驚喜加薪

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 10:18

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新科百萬國民 ETF 群益台灣精選高息 (00919-TW)，今 (15) 日為第 6 次配息發放日，許多受益人一早被錢香醒。據了解，00919 以除息前 970222 位受益人數來計算，平均每位受益人可拿到 8275.9 元，等於每月有 2758 元配息收入，00919 上次配息每位受益人平均每月是 2452 元息收，本次增加 306 元，成長幅度為 12.47%，也讓受益人有種意外加薪的驚喜。

進一步觀察，00919 本次配息發放每人領取的金額成長幅度，主要是因配息金額從前次 0.7 元上升至 0.72 元，呈現階梯式成長且創新高。其次是既有的投資人持續加碼累積張數所貢獻的。

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目前 00919 的最新受益人數是不含新成立 ETF 中今年來受益人增加最多的 ETF，總受益人數也來到 100 萬 0818 人，突破百萬大關，成為第三檔百萬國民 ETF，整體而言，00919 的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同 00919 可以滿足打造被動現金流的需求。

財富管理業者表示，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點，為「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。