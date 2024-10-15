輕鬆買美債、ETF！LINE Bank複委託台幣交割帳戶扣款服務上線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 11:11

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根據券商公會統計，截至今年 7 月底止，透過券商投資海外業務規模高達新台幣 4.3 兆元，此外，美國聯準會已於 9 月啟動降息，海外股、債、ETF 投資預期將維持高熱度，LINE Bank 宣布，即日起，客戶能直接以台幣買美股 / ETF、美債，並使用 LINE Bank 台幣帳戶交割。

為了幫助客戶趕上海外股債投資熱潮，LINE Bank 提供最輕鬆、快速的開辦服務，客戶享資料免重填，綁定交割、證券與複委託戶最快 3 分鐘、1 天就可開買，且用台幣交割，股息直接轉台幣，資金管理更方便。

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LINE Bank 說明，本次「台幣複委託證券交割帳戶扣款服務」，由 LINE Bank 攜手富邦證券齊力推出，不論新舊戶，下單同享富邦證券免收最低手續費優惠，相當適合想要布局全球股債的投資人，客戶可購買全球共七大市場的投資商品，包含美、港、日、英、德、新、滬深市場，輕鬆布局全世界。

總結證券台幣交割帳戶綁定富邦證券複委託帳戶服務的三大特點：

一、客戶資料免重填。LINE Bank 客戶無論申請交割戶、證券戶、複委託戶，透過 LINE Bank App 申辦，填寫過的客戶基本資料直接帶入，最快 3 分鐘就可以開立三戶 (交割帳戶、證券戶、複委託戶)，最快 1 天就可開始購買台股、ETF、美股等證券產品，申辦輕鬆又快速。

二、台幣就能交割。透過富邦證券複委託，投資海外股、債、ETF 等，用 LINE Bank 台幣戶就能完成交割相當方便，不用擔心外幣臨時不夠！購買海外配息型商品，股息還可直接轉成台幣入帳，讓帳務明細一目瞭然，資金管理更簡易。