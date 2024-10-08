機構：蘋果可能在2026年推出智慧戒指與三星競爭
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-08 18:10
據 CCS Insight 預測，蘋果 (AAPL-US) 到 2026 年可能會推出一款智慧戒指來與三星競爭，這將進一步增強這家美國科技巨頭對健康的關注。
這場電話會議是 CCS Insight 年度預測報告的一部分，如果成真，這將是自今年推出 Apple Vision Pro 眼鏡以來，蘋果所推出的首款新產品。
CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 說：「健康已成為蘋果的基本支柱。事實上，我甚至可以說，當庫克 (Tim Cook) 決定放棄控制權並退休時…… 我認為他給蘋果留下的主要遺產之一就是個人健康。」
Wood 在播客節目中說，考慮到庫克在健康領域的深度和個人投入，智慧戒指是對蘋果公司的一個非常互補的延伸。
Wood 強調，從 Apple Watch 到最新的可用作助聽器的 AirPods Pro 2 耳機等產品，都顯示了蘋果對健康的關注。與智慧手錶類似，智慧戒指嵌入了各種感測器來追蹤心率等健康指標。
Oura 是該領域的先驅之一，但三星今年推出了 Galaxy Ring，將這種風格的產品帶給了更多的受眾，因為它希望進一步進入健康領域。三星 Galaxy Ring 售價 399 美元，增加了這家南韓科技巨頭從智慧型手機到智慧手錶的產品組合。
Wood 表示，蘋果與三星的不同之處在於，它擁有龐大且時尚的實體零售足跡，這將有助於任何向客戶銷售戒指產品的嘗試。
戒指也是時尚單品。Wood 表示，蘋果的產品在市場上仍然具有吸引力。Wood 說：「我還認為他們的零售業務也非常適合它，因為戒指是進入市場的複雜產品。」
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