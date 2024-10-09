研調：藍芽耳機市場平價產品崛起 蘋果、三星力推AI功能突圍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 10:23

‌



研調中心 Counterpoint Research 指出，全球真無線藍牙耳機（TWS）市場正面臨重大轉折，根據最新數據，2024 年第二季全球 TWS 銷量年增 7%，主要由亞太市場（特別是印度）的需求增長推動，而百元以下的平價機型佔據顯著市占率，蘋果 (AAPL-US) 及三星正透過 AI 技術力拚突圍。

蘋果自 2016 年推出 AirPods 以來，一直主導 TWS 市場，然而，近年來平價產品的強勁崛起，使蘋果等高階品牌面臨前所未有的挑戰，為應對市場變化，高階品牌紛紛調整策略；三星 (005930-KR) 在 2024 年上半年推出了低價 80 美元的 Galaxy Buds FE，而蘋果也首次推出一百美元以下的 AirPods 機型，高階品牌正積極搶攻平價市場。

‌



自主動降噪（ANC）技術普及後，TWS 市場缺乏重大功能性突破，因此，品牌將重心轉向 AI 與健康功能的融合，蘋果正計劃開發內建 AI 系統的全新 AirPods，專注於提升空間音訊、健康監控及用戶互動體驗。