鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.76元，其中最高估值1.46元，最低估值-0.4元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.46(1.61)
|1.89
|3.16
|最低值
|-0.4(0.3)
|0.44
|1.69
|平均值
|0.53(0.89)
|1.22
|2.32
|中位數
|0.76(0.84)
|1.35
|2.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|204,487,000
|218,741,000
|205,152,630
|最低值
|190,730,000
|193,280,000
|195,842,000
|平均值
|200,014,000
|205,245,980
|201,538,210
|中位數
|200,924,000
|204,339,000
|203,620,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電重返千金股貢獻大盤218點 激勵收漲近400點
- 〈台股開盤〉台積電千金寶座告急 重電、塑膠 跌逾百點力守所有均線
- Q3合計虧損逾80億元 台塑虧30.9億元最多 僅南亞小賺
- 「金九銀十」旺季預期落空 Q4油價變數多 市況不明朗
上一篇
下一篇