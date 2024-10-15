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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.76元，其中最高估值1.46元，最低估值-0.4元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.46(1.61)1.893.16
最低值-0.4(0.3)0.441.69
平均值0.53(0.89)1.222.32
中位數0.76(0.84)1.352.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值204,487,000218,741,000205,152,630
最低值190,730,000193,280,000195,842,000
平均值200,014,000205,245,980201,538,210
中位數200,924,000204,339,000203,620,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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