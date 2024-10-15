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鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估下修至2.5元，預估目標價為35.3元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.5元，其中最高估值2.68元，最低估值2.31元，預估目標價為35.3元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.68(2.68)3.323.34
最低值2.31(2.31)2.442.59
平均值2.49(2.5)2.853
中位數2.5(2.54)2.843.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值968,513,2001,071,015,7501,063,363,770
最低值918,065,230949,764,380996,076,000
平均值940,940,9101,003,742,9401,031,446,480
中位數939,484,410998,082,0001,033,409,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.761.672.92.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		946,714,8001,073,245,9151,235,682,0151,048,929,251

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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