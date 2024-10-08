〈台股開盤〉台積電千金寶座告急 重電、塑膠 跌逾百點力守所有均線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 09:33
台股今 (8) 日在權值股紛紛走弱的情況下，加上美股四大指數昨 (7) 日全軍覆沒，台股早盤開低跌逾百點，最低跌至 22558.39 點，不過仍守住所有均線，預估成交量 3200 億元。今天除權值表現較弱，重電、塑膠族群也都臉黑。
權值股今天全面走跌，台積電 (2330-TW) 昨 (7) 日收復千元大關後，今天早盤一度失守，最低來到 998 元，鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 約跌 0.8%。另外，廣達 (2382-TW)、日月光(3711-TW) 跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 跌 0.13%。
重電族群今天表現相對弱勢，華城 (1519-TW) 早盤跌逾 4%，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 跌逾 2%，亞力 (1514-TW)、東元 (1504-TW) 以及大同 (2371-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。
塑膠族群今天也再度下挫，勝悅 - KY(1340-TW) 跌逾 4%，台達化 (1309-TW)、中石化 (1314-TW) 跌逾 2%，台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 以及台化 (1326-TW) 也都跌逾 1%，僅有台塑化 (6505-TW) 小漲 0.55%。
美股四大指數全面收黑，道瓊指數下跌 398.51 點或 0.94%，收 41954.24 點；那斯達克指數下跌 213.95 點或 1.18%，收 17923.9 點；S&P 500 指數下跌 55.13 點或 0.96%，收 5695.94 點；費城半導體指數下跌 10.03 點或 0.19%，收 5196.80 點。
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