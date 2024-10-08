〈台股開盤〉台積電千金寶座告急 重電、塑膠 跌逾百點力守所有均線

台股今 (8) 日在權值股紛紛走弱的情況下，加上美股四大指數昨 (7) 日全軍覆沒，台股早盤開低跌逾百點，最低跌至 22558.39 點，不過仍守住所有均線，預估成交量 3200 億元。今天除權值表現較弱，重電、塑膠族群也都臉黑。