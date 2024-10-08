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台股

〈台股開盤〉台積電千金寶座告急 重電、塑膠 跌逾百點力守所有均線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 09:33

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權值股臉黑台股跌逾百點，力守所有均線。(圖：shutterstock)

台股今 (8) 日在權值股紛紛走弱的情況下，加上美股四大指數昨 (7) 日全軍覆沒，台股早盤開低跌逾百點，最低跌至 22558.39 點，不過仍守住所有均線，預估成交量 3200 億元。今天除權值表現較弱，重電、塑膠族群也都臉黑。 

權值股今天全面走跌，台積電 (2330-TW) 昨 (7) 日收復千元大關後，今天早盤一度失守，最低來到 998 元，鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%，聯發科 (2454-TW) 約跌 0.8%。另外，廣達 (2382-TW)、日月光(3711-TW) 跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 跌 0.13%。 


重電族群今天表現相對弱勢，華城 (1519-TW) 早盤跌逾 4%，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 跌逾 2%，亞力 (1514-TW)、東元 (1504-TW) 以及大同 (2371-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。 

塑膠族群今天也再度下挫，勝悅 - KY(1340-TW) 跌逾 4%，台達化 (1309-TW)、中石化 (1314-TW) 跌逾 2%，台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 以及台化 (1326-TW) 也都跌逾 1%，僅有台塑化 (6505-TW) 小漲 0.55%。 

美股四大指數全面收黑，道瓊指數下跌 398.51 點或 0.94%，收 41954.24 點；那斯達克指數下跌 213.95 點或 1.18%，收 17923.9 點；S&P 500 指數下跌 55.13 點或 0.96%，收 5695.94 點；費城半導體指數下跌 10.03 點或 0.19%，收 5196.80 點。 

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台股開盤台積電重電塑膠

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S&P 5005695.94-0.96%
費城半導體5196.802-0.19%
NASDAQ17923.904-1.18%
道瓊指數41954.24-0.94%
鴻海196.5-0.51%
聯發科1230-1.60%
廣達263-1.68%
日月光投控153-1.29%
台達電373.50.27%
華城624-4.59%
士電213-4.05%
中興電164.5-2.37%
亞力120.5-2.82%
東元49.55-2.27%
大同47.05-2.99%
勝悅-KY11-3.93%
台達化20.4-5.56%
中石化8.67-2.80%
台塑50.6-3.07%
南亞44.4-2.31%
台化42.1-2.77%
台積電999-0.60%
台塑化53.9-2.00%

相關權證

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加權指數法興(售) 槓桿6.36
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鴻海法興(購) 槓桿6.77
台積電法興(購) 槓桿5.16

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