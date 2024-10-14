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鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至39.23元，預估目標價為1079元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 22:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由39.44元下修至39.23元，其中最高估值41.29元，最低估值35.68元，預估目標價為1079元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值41.29(41.29)46.8656.4453.77
最低值35.68(35.68)38.1743.6153.77
平均值39.2(39.27)43.2449.9653.77
中位數39.23(39.44)43.8249.7753.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值32,585,26037,878,00043,424,00042,965,100
最低值30,051,85032,574,62035,688,23042,965,100
平均值31,492,86035,248,64039,757,77042,965,100
中位數31,773,00035,386,09040,124,39042,965,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS34.8330.0733.6725.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,827,35226,072,87425,399,89519,103,001

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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