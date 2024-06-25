合庫銀行6大核心戰略產業放款 獲金管會「優等」肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 17:48
合作金庫銀行在辦理六大核心戰略產業放款成效良好，於（25）日獲金管會評選為 112 年度績效優良之銀行，頒發「辦理六大核心戰略產業放款優等銀行」獎項肯定。該行秉持穩健服務熱忱精神，協助企業取得資金，服務六大核心重點產業業者近 2 萬戶，市占率第二。
合庫銀行配合政府政策戮力推展「六大核心戰略產業」政策貸款，秉持穩健服務熱忱精神，協助企業取得資金，服務六大核心重點產業。
此外，配合政府 2050 年淨零目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、提升能源系統穩定性之儲能設備貸款、輔助「產業轉型」的 ESG 機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。
合作金庫銀行未來仍將持續努力，秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，配合金管會之政策，力挺業者提供發展所需資金，協助台灣六大核心戰略產業發展，提升產業競爭力。合作金庫銀行深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，
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