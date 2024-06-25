合庫銀行6大核心戰略產業放款 獲金管會「優等」肯定

此外，配合政府 2050 年淨零目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、提升能源系統穩定性之儲能設備貸款、輔助「產業轉型」的 ESG 機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。